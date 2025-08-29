https://ria.ru/20250829/knr-2038365486.html
Ушаков рассказал, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Главы российских госкорпораций и представители крупного бизнеса примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Главы российских госкорпораций и представители крупного бизнеса примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как рассказал Ушаков, в переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры и сотрудники администрации президента РФ. "Будут также на переговорах присутствовать главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса", - сообщил Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай.
