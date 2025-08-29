Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
13:13 29.08.2025 (обновлено: 13:18 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:13:00+03:00
2025-08-29T13:18:00+03:00
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b648d1cb4d8a2308f12a886e1e64112c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае."Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.В четверг Песков заявил, что готовящийся визит Путина в Китай - беспрецедентный.
https://ria.ru/20250829/posol-2038234924.html
китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай

Рабочая программа Путина в Китае начнется 31 августа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае.
"Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.
В четверг Песков заявил, что готовящийся визит Путина в Китай - беспрецедентный.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Россия и Китай могут выйти на новые горизонты взаимодействия, убежден посол
Вчера, 06:52
 
КитайРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
