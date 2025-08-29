https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае."Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.В четверг Песков заявил, что готовящийся визит Путина в Китай - беспрецедентный.
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
