Ушаков рассказал, какая страна будет председателем в ШОС в 2025-2026 годах

Ушаков рассказал, какая страна будет председателем в ШОС в 2025-2026 годах - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков рассказал, какая страна будет председателем в ШОС в 2025-2026 годах

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах после КНР перейдет к Киргизии, сообщил журналистам в пятницу помощник... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:29:00+03:00

2025-08-29T17:29:00+03:00

2025-08-29T17:29:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах после КНР перейдет к Киргизии, сообщил журналистам в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков. "В 2025-2026 года председателем в ШОС станет Киргизская Республика. Мы, естественно, будем работать в тесном контакте с киргизскими партнерами, при необходимости всячески их поддерживать", - сказал Ушаков. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По его завершении председательство в организации перейдет к Киргизии.

