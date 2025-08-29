https://ria.ru/20250829/kilometry-2038352776.html

Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту

Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту - РИА Новости, 29.08.2025

Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту

Всего в 2025 году в Липецкой области отремонтируют 270 километров дорог, из них 238 километров – в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:10:00+03:00

2025-08-29T16:10:00+03:00

2025-08-29T16:10:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038354449_46:27:1251:705_1920x0_80_0_0_167486b3e8ec8ccdeb0dfddcfb23131b.jpg

ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Всего в 2025 году в Липецкой области отремонтируют 270 километров дорог, из них 238 километров – в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В связи с этим он отметил, что в данное время на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь укладывают новое асфальтовое покрытие. В работе – 15,7 километра от добровского перекрестка до конца села Трубетчино. Это один из самых протяженных объектов ремонта этого года по нацпроекту. Артамонов подчеркнул, что данная дорога построена 50 лет назад и уже не выдерживает транспортной нагрузки. Специалисты "Липецкдоравтоцентра" устраняют множество просадок. Дорожное полотно усиливают щебнем. Новое покрытие будет двухслойным, общей толщиной 11 сантиметров. По состоянию на 29 августа, готовы восемь километров выравнивающего слоя и 2,5 километра верхнего слоя. Качество покрытия проверит специальная лаборатория, гарантия на него – четыре года. Также будут выполнены обустройство остановок, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин. "В Добровском округе в этом году по нацпроекту ремонтируют также автодорогу к селу Порой протяженностью пять километров. Это важный вклад в развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета. После завершения работ жители получат современную и надежную трассу", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов