Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту
Липецкая область
 
16:10 29.08.2025
Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту
Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Всего в 2025 году в Липецкой области отремонтируют 270 километров дорог, из них 238 километров – в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В связи с этим он отметил, что в данное время на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь укладывают новое асфальтовое покрытие. В работе – 15,7 километра от добровского перекрестка до конца села Трубетчино. Это один из самых протяженных объектов ремонта этого года по нацпроекту. Артамонов подчеркнул, что данная дорога построена 50 лет назад и уже не выдерживает транспортной нагрузки. Специалисты "Липецкдоравтоцентра" устраняют множество просадок. Дорожное полотно усиливают щебнем. Новое покрытие будет двухслойным, общей толщиной 11 сантиметров. По состоянию на 29 августа, готовы восемь километров выравнивающего слоя и 2,5 километра верхнего слоя. Качество покрытия проверит специальная лаборатория, гарантия на него – четыре года. Также будут выполнены обустройство остановок, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин. "В Добровском округе в этом году по нацпроекту ремонтируют также автодорогу к селу Порой протяженностью пять километров. Это важный вклад в развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета. После завершения работ жители получат современную и надежную трассу", – сказал Артамонов.
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Всего в 2025 году в Липецкой области отремонтируют 270 километров дорог, из них 238 километров – в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В связи с этим он отметил, что в данное время на автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь укладывают новое асфальтовое покрытие. В работе – 15,7 километра от добровского перекрестка до конца села Трубетчино. Это один из самых протяженных объектов ремонта этого года по нацпроекту.
Артамонов подчеркнул, что данная дорога построена 50 лет назад и уже не выдерживает транспортной нагрузки. Специалисты "Липецкдоравтоцентра" устраняют множество просадок. Дорожное полотно усиливают щебнем. Новое покрытие будет двухслойным, общей толщиной 11 сантиметров. По состоянию на 29 августа, готовы восемь километров выравнивающего слоя и 2,5 километра верхнего слоя. Качество покрытия проверит специальная лаборатория, гарантия на него – четыре года. Также будут выполнены обустройство остановок, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин.
"В Добровском округе в этом году по нацпроекту ремонтируют также автодорогу к селу Порой протяженностью пять километров. Это важный вклад в развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета. После завершения работ жители получат современную и надежную трассу", – сказал Артамонов.
