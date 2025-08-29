https://ria.ru/20250829/kanada-2038220588.html

Канада не ждет отмены всех пошлин Трампом, пишет FT

Канада не ждет отмены всех пошлин Трампом, пишет FT - РИА Новости, 29.08.2025

Канада не ждет отмены всех пошлин Трампом, пишет FT

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Канада не ожидает отмены всех пошлин президентом США Дональдом Трампом, несмотря на попытки канадского правительства наладить торговые отношения между странами, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных канадских чиновников. "Канада не ожидает, что Дональд Трамп отменит все свои пошлины в отношении страны, заявили официальные лица, несмотря на решение (канадского премьера - ред.) Марка Карни сократить пошлины на импорт из США в попытке заключить торговое соглашение в Вашингтоне", - пишет издание. По словам одного из чиновников, США и Канада обсуждают пять стратегических областей для будущего сотрудничества: сталелитейную, алюминиевую, автомобильную, медную промышленность и хвойную древесину. В начале июля Трамп объявил о введении 35-процентной пошлины на канадские товары с 1 августа при сохранении ранее введенных отраслевых пошлин. Товары, не попадающие под действие трехстороннего торгового договора, теперь облагаются пошлиной в 25%. Четвертого июня США также удвоили пошлины на импорт стали и алюминия - до 50%.

