Ученые отметили сохранение высокого уровня сейсмичности на Камчатке

Ученые отметили сохранение высокого уровня сейсмичности на Камчатке - РИА Новости, 29.08.2025

Ученые отметили сохранение высокого уровня сейсмичности на Камчатке

Уровень сейсмичности на Камчатском участке зоны субдукции сохраняется экстремально высоким, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T05:25:00+03:00

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Уровень сейсмичности на Камчатском участке зоны субдукции сохраняется экстремально высоким, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 28 августа 2025 года) – экстремально высокий по шкале СОУС'09", - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала. В сообщении уточняется, что землетрясение 30 июля магнитудой 8,8 продолжает сопровождаться афтершоковой последовательностью. "Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до 3-4 баллов", - говорится в сообщении. Сильнейшим афтершоком за прошедшую неделю стало землетрясение 22 августа с магнитудой 5,8. Специалисты отмечают, что афтершоковая последовательность постепенно убывает с течением времени, но продолжает оставаться активной. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

камчатка

2025

