Почти все школы на Камчатке откроются 1 сентября

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Все образовательные учреждения Камчатского края, кроме двух школ в Елизовском муниципальном округе, пострадавших от землетрясения, готовы к началу учебного года 1 сентября, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона. "Все школы, кроме двух в Елизовском муниципальном округе края, откроют свои двери 1 сентября", - сказали в краевом министерстве. Как уточнили в ведомстве, после землетрясения 30 июля был проведен визуальный осмотр около 188 образовательных организаций. "В двух школах Елизовского муниципального округа - Термальненской и Сосновской - ремонтные работы продолжатся осенью. Учеников временно переведут в другие близлежащие школы, будет организован подвоз и горячее питание", - добавили в министерстве. Ранее сообщалось о закрытии на ремонт трех школ в Елизовском районе, однако, как отметили в профильном ведомстве, после дополнительных осмотров было принято решение об открытии школы в селе Раздольное. Таким образом, количество школ, не готовых к началу учебного года, сократилось с трех до двух. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. По поручению губернатора Владимира Солодова в крае проводятся исследования состояния жилого фонда и соцобъектов, в том числе с участием федеральных инспекторов.

