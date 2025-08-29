Рейтинг@Mail.ru
Почти все школы на Камчатке откроются 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025
04:46 29.08.2025
Почти все школы на Камчатке откроются 1 сентября
Все образовательные учреждения Камчатского края, кроме двух школ в Елизовском муниципальном округе, пострадавших от землетрясения, готовы к началу учебного года РИА Новости, 29.08.2025
происшествия
камчатский край
елизовский район
камчатка
владимир солодов
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Все образовательные учреждения Камчатского края, кроме двух школ в Елизовском муниципальном округе, пострадавших от землетрясения, готовы к началу учебного года 1 сентября, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона. "Все школы, кроме двух в Елизовском муниципальном округе края, откроют свои двери 1 сентября", - сказали в краевом министерстве. Как уточнили в ведомстве, после землетрясения 30 июля был проведен визуальный осмотр около 188 образовательных организаций. "В двух школах Елизовского муниципального округа - Термальненской и Сосновской - ремонтные работы продолжатся осенью. Учеников временно переведут в другие близлежащие школы, будет организован подвоз и горячее питание", - добавили в министерстве. Ранее сообщалось о закрытии на ремонт трех школ в Елизовском районе, однако, как отметили в профильном ведомстве, после дополнительных осмотров было принято решение об открытии школы в селе Раздольное. Таким образом, количество школ, не готовых к началу учебного года, сократилось с трех до двух. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. По поручению губернатора Владимира Солодова в крае проводятся исследования состояния жилого фонда и соцобъектов, в том числе с участием федеральных инспекторов.
камчатский край
елизовский район
камчатка
© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Все образовательные учреждения Камчатского края, кроме двух школ в Елизовском муниципальном округе, пострадавших от землетрясения, готовы к началу учебного года 1 сентября, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
"Все школы, кроме двух в Елизовском муниципальном округе края, откроют свои двери 1 сентября", - сказали в краевом министерстве.
В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту
27 августа, 02:02
В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту
27 августа, 02:02
Как уточнили в ведомстве, после землетрясения 30 июля был проведен визуальный осмотр около 188 образовательных организаций. "В двух школах Елизовского муниципального округа - Термальненской и Сосновской - ремонтные работы продолжатся осенью. Учеников временно переведут в другие близлежащие школы, будет организован подвоз и горячее питание", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось о закрытии на ремонт трех школ в Елизовском районе, однако, как отметили в профильном ведомстве, после дополнительных осмотров было принято решение об открытии школы в селе Раздольное. Таким образом, количество школ, не готовых к началу учебного года, сократилось с трех до двух.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. По поручению губернатора Владимира Солодова в крае проводятся исследования состояния жилого фонда и соцобъектов, в том числе с участием федеральных инспекторов.
На Камчатке переведут детей из поврежденных землетрясением школ
25 августа, 09:10
На Камчатке переведут детей из поврежденных землетрясением школ
25 августа, 09:10
 
