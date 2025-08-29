Рейтинг@Mail.ru
01:33 29.08.2025
происшествия
камчатский край
владимир солодов
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Фейковое видео с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о якобы планируемом повышении стоимости проезда распространяется в соцсетях, сообщает правительство региона. "Фейк: Правительство Камчатского края повышает стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября, сообщил глава региона Владимир Солодов. Правда: Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее "новость" видео является дипфейком", - говорится в пресс-релизе. В правительстве уточнили, что злоумышленники использовали технологию глубокой модификации видео. "Авторы вброса изменили содержание речи губернатора Камчатского края, опубликованной 30 июля 2025 года. В ней Солодов рассказывал о работе специалистов по ликвидации последствий землетрясения", — отмечается в сообщении. Правительство края предупредило, что "дипфейки с представителями российской власти остаются одним из приоритетных направлений работы украинского ЦИПсО". Власти призвали жителей проверять информацию только по официальным источникам.
происшествия, камчатский край, владимир солодов, камчатка
Происшествия, Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка
На Камчатке распространили фейк о повышении стоимости проезда в транспорте

В соцсетях появились фейки о повышении стоимости проезда на Камчатке

© Фото : официальный портал Республики Саха (Якутия)Владимир Солодов
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : официальный портал Республики Саха (Якутия)
Владимир Солодов. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Фейковое видео с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о якобы планируемом повышении стоимости проезда распространяется в соцсетях, сообщает правительство региона.
"Фейк: Правительство Камчатского края повышает стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября, сообщил глава региона Владимир Солодов. Правда: Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее "новость" видео является дипфейком", - говорится в пресс-релизе.
В правительстве уточнили, что злоумышленники использовали технологию глубокой модификации видео. "Авторы вброса изменили содержание речи губернатора Камчатского края, опубликованной 30 июля 2025 года. В ней Солодов рассказывал о работе специалистов по ликвидации последствий землетрясения", — отмечается в сообщении.
Правительство края предупредило, что "дипфейки с представителями российской власти остаются одним из приоритетных направлений работы украинского ЦИПсО". Власти призвали жителей проверять информацию только по официальным источникам.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
18 августа, 06:22
 
ПроисшествияКамчатский крайВладимир СолодовКамчатка
 
 
