На Камчатке распространили фейк о повышении стоимости проезда в транспорте

2025-08-29T01:33:00+03:00

2025-08-29T01:33:00+03:00

2025-08-29T01:33:00+03:00

происшествия

камчатский край

владимир солодов

камчатка

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Фейковое видео с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о якобы планируемом повышении стоимости проезда распространяется в соцсетях, сообщает правительство региона. "Фейк: Правительство Камчатского края повышает стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября, сообщил глава региона Владимир Солодов. Правда: Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее "новость" видео является дипфейком", - говорится в пресс-релизе. В правительстве уточнили, что злоумышленники использовали технологию глубокой модификации видео. "Авторы вброса изменили содержание речи губернатора Камчатского края, опубликованной 30 июля 2025 года. В ней Солодов рассказывал о работе специалистов по ликвидации последствий землетрясения", — отмечается в сообщении. Правительство края предупредило, что "дипфейки с представителями российской власти остаются одним из приоритетных направлений работы украинского ЦИПсО". Власти призвали жителей проверять информацию только по официальным источникам.

камчатский край

камчатка

