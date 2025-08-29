https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html

NYT опубликовала спутниковые кадры разрушенного района в секторе Газа

NYT опубликовала спутниковые кадры разрушенного района в секторе Газа - РИА Новости, 29.08.2025

NYT опубликовала спутниковые кадры разрушенного района в секторе Газа

Американская газета New York Times опубликовала спутниковые кадры района Аз-Зейтун на юге города Газа, на которых видно, как почти за три недели район... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:58:00+03:00

2025-08-29T11:58:00+03:00

2025-08-29T11:58:00+03:00

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

хамас

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038290347_0:740:1200:1415_1920x0_80_0_0_6ccc141c808956e499e0d42a8f836ae9.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала спутниковые кадры района Аз-Зейтун на юге города Газа, на которых видно, как почти за три недели район превратился в "бесплодную пустошь". По данным издания, первый снимок был сделан 8 августа, а второй 25 августа. "На снимке от 8 августа были видны десятки неповрежденных зданий и, по-видимому, несколько палаточных городков. На другом снимке того же района, сделанном 25 августа, видно, что большинство зданий превратились в груды щебня", - говорится в публикации. Один из жителей района Сабра Фадль ас-Саифи заявил газете, что это душераздирающе - видеть дома друзей в руинах. "Всего три недели назад большая часть Аз-Зейтуна, района в городе Газа, еще стояла. Но по мере того, как израильские войска расширяли свою военную кампанию, этот район превратился в бесплодную пустошь", - отмечается в публикации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html

https://ria.ru/20250823/gaza-2037115336.html

https://ria.ru/20250829/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году