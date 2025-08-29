https://ria.ru/20250829/japonija-2038294564.html

Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов

Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.08.2025

Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов

Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:13:00+03:00

2025-08-29T12:13:00+03:00

2025-08-29T12:13:00+03:00

в мире

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg

ТОКИО, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда долларов. Согласно опубликованному в пятницу проекту бюджета, 128,7 миллиарда иен (874, 93 миллиона долларов) будет направлено на создание многоуровневой системы береговой обороны SHIELD с использованием беспилотников и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. В этих целях министерство обороны Японии планирует к 2027 году приобрести несколько тысяч беспилотников 10 типов для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны страны, включая малые ударные БПЛА. Кроме того, 30,5 миллиарда иен будет выделено на массовое производство гиперзвуковых ракет, обеспечивающих возможность осуществлять атаки из точек за пределами досягаемости противника. Другие расходы включают, в частности, улучшение условий труда и жизни личного состава сил самообороны, а также создание нового Командования космических операций и реорганизацию воздушных сил самообороны в воздушно-космические силы самообороны. В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трёх документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны.

https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html

https://ria.ru/20250305/yaponiya-2003116282.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония