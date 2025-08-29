Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/japonija-2038294564.html
Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов
Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов
Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:13:00+03:00
2025-08-29T12:13:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
ТОКИО, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда долларов. Согласно опубликованному в пятницу проекту бюджета, 128,7 миллиарда иен (874, 93 миллиона долларов) будет направлено на создание многоуровневой системы береговой обороны SHIELD с использованием беспилотников и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. В этих целях министерство обороны Японии планирует к 2027 году приобрести несколько тысяч беспилотников 10 типов для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны страны, включая малые ударные БПЛА. Кроме того, 30,5 миллиарда иен будет выделено на массовое производство гиперзвуковых ракет, обеспечивающих возможность осуществлять атаки из точек за пределами досягаемости противника. Другие расходы включают, в частности, улучшение условий труда и жизни личного состава сил самообороны, а также создание нового Командования космических операций и реорганизацию воздушных сил самообороны в воздушно-космические силы самообороны. В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трёх документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны.
https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html
https://ria.ru/20250305/yaponiya-2003116282.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
Минобороны Японии запросило бюджет на рекордные 60 миллиардов долларов

МО Японии запросило бюджет на 2026 финансовый год на рекордные 60 млрд долларов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запрашивает бюджет на 2026 финансовый год, который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 триллиона иен 60,16 миллиарда долларов.
Согласно опубликованному в пятницу проекту бюджета, 128,7 миллиарда иен (874, 93 миллиона долларов) будет направлено на создание многоуровневой системы береговой обороны SHIELD с использованием беспилотников и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. В этих целях министерство обороны Японии планирует к 2027 году приобрести несколько тысяч беспилотников 10 типов для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны страны, включая малые ударные БПЛА.
Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа Идзумо - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России
4 июля, 08:00
Кроме того, 30,5 миллиарда иен будет выделено на массовое производство гиперзвуковых ракет, обеспечивающих возможность осуществлять атаки из точек за пределами досягаемости противника.
Другие расходы включают, в частности, улучшение условий труда и жизни личного состава сил самообороны, а также создание нового Командования космических операций и реорганизацию воздушных сил самообороны в воздушно-космические силы самообороны.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трёх документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны.
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Япония будет сама определять расходы на оборону, заявил Исиба
5 марта, 07:56
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала