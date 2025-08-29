https://ria.ru/20250829/italiya-2038428360.html

На Западе сделали откровенное признание о "российской угрозе"

На Западе сделали откровенное признание о "российской угрозе" - РИА Новости, 29.08.2025

На Западе сделали откровенное признание о "российской угрозе"

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один итальянец не отправится воевать на Украину, а Россия не представляет для его страны никакой угрозы, его... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T23:49:00+03:00

2025-08-29T23:49:00+03:00

2025-08-29T23:49:00+03:00

россия

украина

италия

маттео сальвини

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46dc4cd462a8c456460ca5ac7bf8ee33.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один итальянец не отправится воевать на Украину, а Россия не представляет для его страны никакой угрозы, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano."Всё итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину. Мы не ведем войну против России", — сказал Сальвини.По мнению вице-премьера, опасности Италии грозят с другой стороны."Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах", — заключил Сальвини.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украинекатегорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250827/italija-2037926471.html

https://ria.ru/20250827/italija-2037907624.html

https://ria.ru/20250824/lavrov-2037307246.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, италия, маттео сальвини, сергей лавров, нато