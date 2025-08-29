Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали откровенное признание о "российской угрозе"
29.08.2025
На Западе сделали откровенное признание о "российской угрозе"
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один итальянец не отправится воевать на Украину, а Россия не представляет для его страны никакой угрозы, его... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один итальянец не отправится воевать на Украину, а Россия не представляет для его страны никакой угрозы, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano."Всё итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину. Мы не ведем войну против России", — сказал Сальвини.По мнению вице-премьера, опасности Италии грозят с другой стороны."Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах", — заключил Сальвини.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украинекатегорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения Москвы из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один итальянец не отправится воевать на Украину, а Россия не представляет для его страны никакой угрозы, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano.
"Всё итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину. Мы не ведем войну против России", — сказал Сальвини.
