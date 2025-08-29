https://ria.ru/20250829/istochnik-2038235501.html

Источник: Эрдоган, призвав Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу

Источник: Эрдоган, призвав Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу - РИА Новости, 29.08.2025

Источник: Эрдоган, призвав Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая Владимира Зеленского продолжать переговоры, посылает сигнал Западу о том, что Анкара намерена сохранять... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T07:04:00+03:00

2025-08-29T07:04:00+03:00

2025-08-29T15:16:00+03:00

в мире

украина

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831151_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_3ee435a0f3867f9b3974cb9600cd40a7.jpg

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая Владимира Зеленского продолжать переговоры, посылает сигнал Западу о том, что Анкара намерена сохранять нейтральную посредническую позицию, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Накануне Эрдоган в телефонном разговоре с Зеленским подчеркнул важность продолжения переговоров с Россией и выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне. "Президент Эрдоган подтверждает стратегическую позицию Анкары как потенциального посредника между Киевом и Москвой. Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса, способный инициировать и поддерживать диалог на высоком уровне. Главный месседж — поиск справедливого решения и продолжение переговоров. Эрдоган демонстрирует готовность Турции способствовать завершению войны через дипломатические каналы, без прямого военного вмешательства", — сказал собеседник агентства. По его словам, заявление о том, что Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины, имеет важное значение для имиджа Анкары. "Это сигнал Киеву и западным партнерам о том, что Турция готова поддерживать Украину исключительно в контексте мирного урегулирования, что подчеркивает ее нейтрально-посредническую позицию. Турция стремится усилить свою роль международного посредника, укрепить позиции Анкары как дипломатически активного игрока в урегулировании конфликта на Украине и поддерживать баланс между интересами Запада и России", — добавил источник. Пятнадцатого августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп отметил, что ему удалось согласовать с российским лидером многие пункты украинской проблематики, но по некоторым вопросам договоренностей пока нет. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что достижение соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. Восемнадцатого августа президент США провел в Белом доме переговоры с Зеленским и лидерами европейских стран, после которых объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск там не будет.

https://ria.ru/20250828/turtsiya-2038213225.html

https://ria.ru/20250826/posol-2037657960.html

https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037478724.html

украина

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз