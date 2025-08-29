Источник: Эрдоган, призвав Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу
Эрдоган, призывая Зеленского к переговорам, отправил сигнал Западу
АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая Владимира Зеленского продолжать переговоры, посылает сигнал Западу о том, что Анкара намерена сохранять нейтральную посредническую позицию, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Президент Эрдоган подтверждает стратегическую позицию Анкары как потенциального посредника между Киевом и Москвой. Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса, способный инициировать и поддерживать диалог на высоком уровне. Главный месседж — поиск справедливого решения и продолжение переговоров. Эрдоган демонстрирует готовность Турции способствовать завершению войны через дипломатические каналы, без прямого военного вмешательства", — сказал собеседник агентства.
По его словам, заявление о том, что Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины, имеет важное значение для имиджа Анкары.
"Это сигнал Киеву и западным партнерам о том, что Турция готова поддерживать Украину исключительно в контексте мирного урегулирования, что подчеркивает ее нейтрально-посредническую позицию. Турция стремится усилить свою роль международного посредника, укрепить позиции Анкары как дипломатически активного игрока в урегулировании конфликта на Украине и поддерживать баланс между интересами Запада и России", — добавил источник.
Пятнадцатого августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп отметил, что ему удалось согласовать с российским лидером многие пункты украинской проблематики, но по некоторым вопросам договоренностей пока нет. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что достижение соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Восемнадцатого августа президент США провел в Белом доме переговоры с Зеленским и лидерами европейских стран, после которых объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск там не будет.