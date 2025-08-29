Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/iran-2038318680.html
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике - РИА Новости, 29.08.2025
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике
Иранская сторона готова к достижению нового ядерного соглашения, которое будет учитывать интересы и права иранского народа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:48:00+03:00
2025-08-29T13:48:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
германия
великобритания
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 29 авг – РИА Новости. Иранская сторона готова к достижению нового ядерного соглашения, которое будет учитывать интересы и права иранского народа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генсекретарю ООН Антониу Гуттеришу. "Иран вновь заявляет о своей приверженности конструктивному дипломатическому сотрудничеству для достижения нового соглашения (по ядерной проблематике – ред.), которое будет учитывать не только права и интересы Тегерана в соответствии с ДНЯО, но и все взаимные озабоченности, в том числе и санкции против иранского народа, которые затрагивают их жизнь и благополучие", - написал Аракчи, текст послания опубликован в Telegram-канале главы МИД Ирана. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250828/oon-2038165224.html
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038150758.html
иран
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, аббас аракчи, германия, великобритания, дональд трамп, оон
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Германия, Великобритания, Дональд Трамп, ООН
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике

Глава МИД Ирана Аракчи: Иран готов к достижению соглашения по ядерной тематике

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 29 авг – РИА Новости. Иранская сторона готова к достижению нового ядерного соглашения, которое будет учитывать интересы и права иранского народа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генсекретарю ООН Антониу Гуттеришу.
"Иран вновь заявляет о своей приверженности конструктивному дипломатическому сотрудничеству для достижения нового соглашения (по ядерной проблематике – ред.), которое будет учитывать не только права и интересы Тегерана в соответствии с ДНЯО, но и все взаимные озабоченности, в том числе и санкции против иранского народа, которые затрагивают их жизнь и благополучие", - написал Аракчи, текст послания опубликован в Telegram-канале главы МИД Ирана.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россия назвала решение о санкциях против Ирана эскалацией
28 августа, 18:40
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
"Евротройка" уведомила Иран о запуске механизма восстановления санкций
28 августа, 17:39
 
В миреИранАббас АракчиГерманияВеликобританияДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала