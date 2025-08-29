https://ria.ru/20250829/iran-2038318680.html

Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике

Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике - РИА Новости, 29.08.2025

Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике

Иранская сторона готова к достижению нового ядерного соглашения, которое будет учитывать интересы и права иранского народа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи... РИА Новости, 29.08.2025

ТЕГЕРАН, 29 авг – РИА Новости. Иранская сторона готова к достижению нового ядерного соглашения, которое будет учитывать интересы и права иранского народа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генсекретарю ООН Антониу Гуттеришу. "Иран вновь заявляет о своей приверженности конструктивному дипломатическому сотрудничеству для достижения нового соглашения (по ядерной проблематике – ред.), которое будет учитывать не только права и интересы Тегерана в соответствии с ДНЯО, но и все взаимные озабоченности, в том числе и санкции против иранского народа, которые затрагивают их жизнь и благополучие", - написал Аракчи, текст послания опубликован в Telegram-канале главы МИД Ирана. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

