МИД России осудил восстановление европейских санкций против Ирана

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в сообщении МИД РФ."Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. Никаких обязательств для других государств подобные подтасовки повлечь не могут. Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Там отметили, что никаких правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет. Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай, тема не нова.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

