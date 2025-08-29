Рейтинг@Mail.ru
Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:09 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ipoteka-2038391256.html
Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку
Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку - РИА Новости, 29.08.2025
Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку
Медработникам Московской области выдали 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:09:00+03:00
2025-08-29T18:09:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработникам Московской области выдали 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Мероприятие состоялось в пятницу в Доме правительства Московской области. "Комфортные условия жилья позволяют медработнику полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым рабочим днем. Сегодня мы вручили еще 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Всего в этом году такие свидетельства получил 161 человек", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Так, в рамках программы специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку

Подмосковные медработники получили 36 свидетельств на соципотеку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработникам Московской области выдали 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Мероприятие состоялось в пятницу в Доме правительства Московской области.
"Комфортные условия жилья позволяют медработнику полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым рабочим днем. Сегодня мы вручили еще 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Всего в этом году такие свидетельства получил 161 человек", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, в рамках программы специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала