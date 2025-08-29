https://ria.ru/20250829/ipoteka-2038391256.html

Медработникам Подмосковья выдали 36 свидетельств на соципотеку

Медработникам Московской области выдали 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработникам Московской области выдали 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Мероприятие состоялось в пятницу в Доме правительства Московской области. "Комфортные условия жилья позволяют медработнику полноценно отдохнуть и восстановить свои силы перед новым рабочим днем. Сегодня мы вручили еще 36 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Всего в этом году такие свидетельства получил 161 человек", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Так, в рамках программы специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал.

