01:49 29.08.2025
Юрист перечислила виды грибов, за которые можно сесть в тюрьму
Юрист перечислила виды грибов, за которые можно сесть в тюрьму
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбор грибов, которые входят в список особо охраняемых, может повлечь за собой наказание вплоть до лишения свободы, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила Георгиева, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами."Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметила юристПри этом, говоря об уголовной ответственности, назначенный срок может достигать четырех лет лишения свободы, предупредила собеседница издания.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбор грибов, которые входят в список особо охраняемых, может повлечь за собой наказание вплоть до лишения свободы, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила Георгиева, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами.
"Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметила юрист
При этом, говоря об уголовной ответственности, назначенный срок может достигать четырех лет лишения свободы, предупредила собеседница издания.
