Изменение личных данных для получателей соцподдержки упростили в МО

2025-08-29T16:01:00+03:00

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение личных данных, сообщил 360.ru.По данным мингосуправления Московской области, внедренный в онлайн-услугу умный сервис показывает личные данные, которые можно изменить, а также отображает в виде списка меры поддержки."Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.Пользователи регионального портала могут изменить данные электронной почты, реквизиты для зачисления выплат, паспортные данные, а также сведения о перемене имени или фамилии.

московская область (подмосковье)