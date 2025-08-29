Рейтинг@Mail.ru
Изменение личных данных для получателей соцподдержки упростили в МО
Новости Подмосковья
 
16:01 29.08.2025
Изменение личных данных для получателей соцподдержки упростили в МО
Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение личных данных, сообщил 360.ru.По данным мингосуправления Московской области, внедренный в онлайн-услугу умный сервис показывает личные данные, которые можно изменить, а также отображает в виде списка меры поддержки."Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.Пользователи регионального портала могут изменить данные электронной почты, реквизиты для зачисления выплат, паспортные данные, а также сведения о перемене имени или фамилии.
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Изменение личных данных для получателей соцподдержки упростили в МО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение личных данных, сообщил 360.ru.
По данным мингосуправления Московской области, внедренный в онлайн-услугу умный сервис показывает личные данные, которые можно изменить, а также отображает в виде списка меры поддержки.
"Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Пользователи регионального портала могут изменить данные электронной почты, реквизиты для зачисления выплат, паспортные данные, а также сведения о перемене имени или фамилии.
 
