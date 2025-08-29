https://ria.ru/20250829/gosuslugi-2038352547.html
Изменение личных данных для получателей соцподдержки упростили в МО
Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894531585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b00f6c0855fdb1644971d547f383d996.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки в Подмосковье сделали проще с помощью умного сервиса. Теперь местным жителям доступно быстрое изменение личных данных, сообщил 360.ru.По данным мингосуправления Московской области, внедренный в онлайн-услугу умный сервис показывает личные данные, которые можно изменить, а также отображает в виде списка меры поддержки."Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.Пользователи регионального портала могут изменить данные электронной почты, реквизиты для зачисления выплат, паспортные данные, а также сведения о перемене имени или фамилии.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894531585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf6ff0ed8c619d4c352676d4be0c295e.jpg
