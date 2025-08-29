Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу - РИА Новости, 29.08.2025
01:09 29.08.2025
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу - РИА Новости, 29.08.2025
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить льготы родителям с РИА Новости, 29.08.2025
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить льготы родителям с малолетними детьми при трудоустройстве на госслужбу, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения мер, направленных на снижение барьеров профессиональной реализации для молодых родителей, создать систему мер, частично компенсирующих профессиональные издержки, связанные с воспитанием детей, и признающих ценность родительского опыта", - сказано в письме. Предлагается учитывать родительский вклад в воспитание будущего поколения граждан РФ (период ухода за ребенком до трех лет) при оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы в виде начисления конкурсной комиссией дополнительных баллов. Также депутаты предложили при прочих равных условиях отдавать приоритет в предоставлении рабочего места лицу, которое имеет на иждивении несовершеннолетних детей. "Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительных мер для снижения барьеров профессиональной реализации молодых родителей и компенсации профессиональных издержек, связанных с воспитанием детей", – сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что приоритет в предоставлении рабочего места гражданам, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, устранит один из ключевых барьеров для создания молодых семей, уменьшит профессиональные риски и создаст наиболее благоприятные условия для сочетания карьеры с семейной жизнью. "Данные опросов общественного мнения говорят о том, что около 63% респондентов, не состоящих в браке, указали карьеру и профессиональное развитие как главную причину отсрочки вступления в брак. Большинство опрошенных откладывают создание семьи в первую очередь из-за необходимости достижения профессионального успеха", – добавил лидер партии. В беседе с РИА Новости Лантратова сообщила, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной: в 2024 году родилось на 3,4% меньше детей, чем годом ранее. И одна из главных причин, по ее словам, — страх молодых людей, что если уйти в декрет, то можно забыть о карьере, в связи с чем многие откладывают семью, так как боятся потерять профессиональные перспективы. "Период ухода за маленьким ребёнком - это большая ценность, считать его пробелом в резюме несправедливо. При конкурсе на госдолжности нужно начислять дополнительные баллы за воспитание детей. А при равной квалификации — отдавать приоритет кандидату-родителю", - считает глава думского комитета. По ее мнению, данные меры - не привилегия, а признание подвига родительства, так как именно эти люди воспитывают будущее поколение страны. "И мы должны создать им равные условия, чтобы семья и карьера не были взаимоисключающими понятиями. Надеемся, что наше предложение будет рассмотрено. Это шаг к реальной поддержке тех, кто решается на главное — на создание семьи", - подытожила Лантратова.
общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу

СРЗП предложили дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить льготы родителям с малолетними детьми при трудоустройстве на госслужбу, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения мер, направленных на снижение барьеров профессиональной реализации для молодых родителей, создать систему мер, частично компенсирующих профессиональные издержки, связанные с воспитанием детей, и признающих ценность родительского опыта", - сказано в письме.
Предлагается учитывать родительский вклад в воспитание будущего поколения граждан РФ (период ухода за ребенком до трех лет) при оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы в виде начисления конкурсной комиссией дополнительных баллов.
Также депутаты предложили при прочих равных условиях отдавать приоритет в предоставлении рабочего места лицу, которое имеет на иждивении несовершеннолетних детей.
"Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительных мер для снижения барьеров профессиональной реализации молодых родителей и компенсации профессиональных издержек, связанных с воспитанием детей", – сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что приоритет в предоставлении рабочего места гражданам, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, устранит один из ключевых барьеров для создания молодых семей, уменьшит профессиональные риски и создаст наиболее благоприятные условия для сочетания карьеры с семейной жизнью.
"Данные опросов общественного мнения говорят о том, что около 63% респондентов, не состоящих в браке, указали карьеру и профессиональное развитие как главную причину отсрочки вступления в брак. Большинство опрошенных откладывают создание семьи в первую очередь из-за необходимости достижения профессионального успеха", – добавил лидер партии.
В беседе с РИА Новости Лантратова сообщила, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной: в 2024 году родилось на 3,4% меньше детей, чем годом ранее. И одна из главных причин, по ее словам, — страх молодых людей, что если уйти в декрет, то можно забыть о карьере, в связи с чем многие откладывают семью, так как боятся потерять профессиональные перспективы.
"Период ухода за маленьким ребёнком - это большая ценность, считать его пробелом в резюме несправедливо. При конкурсе на госдолжности нужно начислять дополнительные баллы за воспитание детей. А при равной квалификации — отдавать приоритет кандидату-родителю", - считает глава думского комитета.
По ее мнению, данные меры - не привилегия, а признание подвига родительства, так как именно эти люди воспитывают будущее поколение страны.
"И мы должны создать им равные условия, чтобы семья и карьера не были взаимоисключающими понятиями. Надеемся, что наше предложение будет рассмотрено. Это шаг к реальной поддержке тех, кто решается на главное — на создание семьи", - подытожила Лантратова.
