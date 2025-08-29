Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
16:13 29.08.2025 (обновлено: 19:05 29.08.2025)
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений - РИА Новости, 29.08.2025
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром вопросы установления дипломатических отношений между двумя... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
армения
пакистан
баку
арарат мирзоян
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром вопросы установления дипломатических отношений между двумя странами. Ранее Пакистан не признавал Армению и не установил с ней дипломатические отношения из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте. "Провел важный телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. В свете последних событий и в соответствии с концепцией сотрудничества как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, мы обсудили вопросы установления дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном", - написал Мирзоян в соцсети X.
армения
пакистан
баку
в мире, армения, пакистан, баку, арарат мирзоян
В мире, Армения, Пакистан, Баку, Арарат Мирзоян
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений

Мирзоян и Даром обсудили установление дипотношений между Арменией и Пакистаном

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром вопросы установления дипломатических отношений между двумя странами.
Ранее Пакистан не признавал Армению и не установил с ней дипломатические отношения из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте.
"Провел важный телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. В свете последних событий и в соответствии с концепцией сотрудничества как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, мы обсудили вопросы установления дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном", - написал Мирзоян в соцсети X.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ЕАЭС
28 августа, 12:04
 
В миреАрменияПакистанБакуАрарат Мирзоян
 
 
