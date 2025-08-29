https://ria.ru/20250829/glavy-2038354875.html
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений - РИА Новости, 29.08.2025
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром вопросы установления дипломатических отношений между двумя... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:13:00+03:00
2025-08-29T16:13:00+03:00
2025-08-29T19:05:00+03:00
в мире
армения
пакистан
баку
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_8661e44bd2537b01f82d639eb4f2d31a.png
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что обсудил со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром вопросы установления дипломатических отношений между двумя странами. Ранее Пакистан не признавал Армению и не установил с ней дипломатические отношения из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте. "Провел важный телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. В свете последних событий и в соответствии с концепцией сотрудничества как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, мы обсудили вопросы установления дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном", - написал Мирзоян в соцсети X.
https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038050024.html
армения
пакистан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2397:1798_1920x0_80_0_0_e2906e7a245ce313b6379b0e334b4953.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, пакистан, баку, арарат мирзоян
В мире, Армения, Пакистан, Баку, Арарат Мирзоян
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
Мирзоян и Даром обсудили установление дипотношений между Арменией и Пакистаном