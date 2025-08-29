https://ria.ru/20250829/germaniya-2038225122.html

СМИ: компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца

СМИ: компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца - РИА Новости, 29.08.2025

СМИ: компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца

Крупнейшие компании Восточной Германии не захотели поддержать планы канцлера Фридриха Мерца о реформе воинской службы, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Крупнейшие компании Восточной Германии не захотели поддержать планы канцлера Фридриха Мерца о реформе воинской службы, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Газета Berliner Zeitung связалась с рядом крупнейших компаний Восточной Германии, чтобы узнать, готовы ли они поддержать перевооружение бундесвера, предоставив резервистов. Большинство компаний уклонились от четкого ответа", — говорится в материале.Единственной восточногерманской компанией, согласившейся прокомментировать поддержку бундесвера, оказалась InfraLeuna GmbH, оператор крупнейшего в ФРГ химического парка в Саксонии-Анхальт. Глава предприятия Кристофа Гюнтер заявил, что ему неизвестно о подобных требованиях со стороны Мерца к компаниям, выходящих за рамки уже урегулированных законодательством. Топ-менеджер отметил, что многие его подчиненные надеются на скорейшее окончание конфликта на Украине, но гораздо более скептически относятся к вопросу о том, что поддержка бундесвера приблизит заключение мира.В среду правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе.Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.

