Глава БАПОР назвал Газу кладбищем международного гуманитарного права

Глава БАПОР назвал Газу кладбищем международного гуманитарного права

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини раскритиковал мировое сообщество за бездействие в связи с ситуацией с голодом в Газе, отметив, что город ставится "кладбищем международного гуманитарного права". "Шокирует уровень бездействия международного сообщества. Возмущение выражается уже много месяцев, но ничего не меняется ... Газа становится кладбищем международного гуманитарного права. Всё так откровенно игнорируется... Включая меры, принятые Международным Судом, призывающие к значительному увеличению помощи, не препятствуя ей", - заявил Лаззарини в интервью испанской газете Pais, комментируя ситуацию в Газе. В прошлую пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

