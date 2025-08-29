https://ria.ru/20250829/gaza-2038287881.html

ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе

ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе - РИА Новости, 29.08.2025

ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе

ЦАХАЛ объявила город Газа опасной зоной боевых действий и отменила локальное тактическое прекращение огня, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 29.08.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг — РИА Новости. ЦАХАЛ объявила город Газа опасной зоной боевых действий и отменила локальное тактическое прекращение огня, сообщила пресс-служба израильской армии. "В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа), с 10:00 утра, локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", — говорится в заявлении.При этом ЦАХАЛ продолжит поддержку гуманитарных усилий, параллельно проводя наступление на террористические организации для защиты граждан еврейского государства, утверждают в пресс-службе.Месяц назад под влиянием растущего международного давления на Израиль и из-за обвинений Тель-Авива в голоде в анклаве руководство страны объявило о ежедневном десятичасовом прекращении огня в городе Газа, центральных лагерях и районе Аль-Маваси.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

