ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе
ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе - РИА Новости, 29.08.2025
ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе
ЦАХАЛ объявила город Газа опасной зоной боевых действий и отменила локальное тактическое прекращение огня, сообщила пресс-служба израильской армии.
2025-08-29T11:49:00+03:00
2025-08-29T11:49:00+03:00
2025-08-29T14:24:00+03:00
израиль
в мире
сектор газа
биньямин нетаньяху
египет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг — РИА Новости. ЦАХАЛ объявила город Газа опасной зоной боевых действий и отменила локальное тактическое прекращение огня, сообщила пресс-служба израильской армии. "В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа), с 10:00 утра, локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", — говорится в заявлении.При этом ЦАХАЛ продолжит поддержку гуманитарных усилий, параллельно проводя наступление на террористические организации для защиты граждан еврейского государства, утверждают в пресс-службе.Месяц назад под влиянием растущего международного давления на Израиль и из-за обвинений Тель-Авива в голоде в анклаве руководство страны объявило о ежедневном десятичасовом прекращении огня в городе Газа, центральных лагерях и районе Аль-Маваси.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
израиль
сектор газа
египет
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе
Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе, действовавшее месяц
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг — РИА Новости. ЦАХАЛ объявила город Газа опасной зоной боевых действий и отменила локальное тактическое прекращение огня, сообщила пресс-служба израильской армии.
"В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа), с 10:00 утра, локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", — говорится в заявлении.
При этом ЦАХАЛ продолжит поддержку гуманитарных усилий, параллельно проводя наступление на террористические организации для защиты граждан еврейского государства, утверждают в пресс-службе.
Месяц назад под влиянием растущего международного давления на Израиль и из-за обвинений Тель-Авива в голоде в анклаве руководство страны объявило о ежедневном десятичасовом прекращении огня в городе Газа, центральных лагерях и районе Аль-Маваси.
В 2004 году ООН приняла шкалу, определяющую уровень голода. С того момента максимальную, пятую, степень в организации подтверждали дважды — в Южном Судане (2017) и Сомали (2011). Теперь в этот список вошел сектор Газа, став третьей самой "голодной" точкой на Земле.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.