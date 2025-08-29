https://ria.ru/20250829/ekonomika-2038355085.html

Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин

Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин - РИА Новости, 29.08.2025

Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин

Экономика Канады во втором квартале сократилась на 0,4% в квартальном выражении - максимум с разгара коронавируса, основная причина - спад экономики и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:15:00+03:00

2025-08-29T16:15:00+03:00

2025-08-29T16:15:00+03:00

в мире

сша

канада

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:236:1012:805_1920x0_80_0_0_83dfbdf44f26be3157e3b826dc103189.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Канады во втором квартале сократилась на 0,4% в квартальном выражении - максимум с разгара коронавируса, основная причина - спад экономики и инвестиций из-за введения США импортных пошлин, следует из данных канадской статслужбы. "Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,4% во втором квартале 2025 года после роста на 0,5% в первом квартале", - пишет статслужба. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2023 года (-0,1%) и крупнейшим со второго квартала 2020 года (-11%). Отмечается, что спад ВВП был обусловлен значительным сокращением экспорта товаров. Так, на фоне введения США импортных пошлин канадский экспорт просел на 7,5% во втором квартале 2025 года после роста на 1,4% в первом квартале. В частности, поставки за рубеж легковых автомобилей и грузовиков во втором квартале рухнули на 24,7%, промышленных машин, оборудования и запчастей - на 18,5%, туристических услуг - на 11,1%. В то же время влияние спада в экспорте компенсировалось просадкой импорта Канадой на фоне ответных мер против США - он сократился на 1,3% во втором квартале после роста на 0,9% в предыдущем квартале. Одновременно произошло сокращение инвестиций бизнеса на 0,6% во втором квартале, при этом вложения в оборудование упали на 9,4%, в помещения - на 3,3%.

https://ria.ru/20250829/kanada-2038220588.html

https://ria.ru/20250826/tramp-2037572010.html

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, канада