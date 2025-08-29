Рейтинг@Mail.ru
Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин - РИА Новости, 29.08.2025
16:15 29.08.2025
Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин
Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин - РИА Новости, 29.08.2025
Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин
Экономика Канады во втором квартале сократилась на 0,4% в квартальном выражении - максимум с разгара коронавируса, основная причина - спад экономики и... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
сша
канада
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Канады во втором квартале сократилась на 0,4% в квартальном выражении - максимум с разгара коронавируса, основная причина - спад экономики и инвестиций из-за введения США импортных пошлин, следует из данных канадской статслужбы. "Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,4% во втором квартале 2025 года после роста на 0,5% в первом квартале", - пишет статслужба. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2023 года (-0,1%) и крупнейшим со второго квартала 2020 года (-11%). Отмечается, что спад ВВП был обусловлен значительным сокращением экспорта товаров. Так, на фоне введения США импортных пошлин канадский экспорт просел на 7,5% во втором квартале 2025 года после роста на 1,4% в первом квартале. В частности, поставки за рубеж легковых автомобилей и грузовиков во втором квартале рухнули на 24,7%, промышленных машин, оборудования и запчастей - на 18,5%, туристических услуг - на 11,1%. В то же время влияние спада в экспорте компенсировалось просадкой импорта Канадой на фоне ответных мер против США - он сократился на 1,3% во втором квартале после роста на 0,9% в предыдущем квартале. Одновременно произошло сокращение инвестиций бизнеса на 0,6% во втором квартале, при этом вложения в оборудование упали на 9,4%, в помещения - на 3,3%.
Канада зафиксировала спад ВВП из-за американских пошлин

Канада зафиксировала максимальный с коронавируса спад ВВП из-за пошлин США

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экономика Канады во втором квартале сократилась на 0,4% в квартальном выражении - максимум с разгара коронавируса, основная причина - спад экономики и инвестиций из-за введения США импортных пошлин, следует из данных канадской статслужбы.
"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,4% во втором квартале 2025 года после роста на 0,5% в первом квартале", - пишет статслужба. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2023 года (-0,1%) и крупнейшим со второго квартала 2020 года (-11%).
