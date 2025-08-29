Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об активах Air Liquide
14:14 29.08.2025
Путин подписал указ об активах Air Liquide
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. В документе указано, что под временное управление переходят 10 компаний: АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", ООО "Эр Ликид", ООО "Эр Ликид Алабуга", ООО "Эр Ликид Балаково", ООО "Эр Ликид Кстово", ООО "Эр Ликид Кузбасс", ООО "Эр Ликид Липецк", ООО "Эр Ликид Рязань". Все они переходят под временное управление ООО "М-Логистика". Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, добавлено в документе.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что под временное управление переходят 10 компаний: АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", ООО "Эр Ликид", ООО "Эр Ликид Алабуга", ООО "Эр Ликид Балаково", ООО "Эр Ликид Кстово", ООО "Эр Ликид Кузбасс", ООО "Эр Ликид Липецк", ООО "Эр Ликид Рязань". Все они переходят под временное управление ООО "М-Логистика".
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, добавлено в документе.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ГП требует обратить в доход государства акции фирмы "Издательство "Музыка"
Вчера, 14:12
 
Экономика Россия Владимир Путин
 
 
