Путин подписал указ об активах Air Liquide

29.08.2025

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. В документе указано, что под временное управление переходят 10 компаний: АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", ООО "Эр Ликид", ООО "Эр Ликид Алабуга", ООО "Эр Ликид Балаково", ООО "Эр Ликид Кстово", ООО "Эр Ликид Кузбасс", ООО "Эр Ликид Липецк", ООО "Эр Ликид Рязань". Все они переходят под временное управление ООО "М-Логистика". Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, добавлено в документе.
