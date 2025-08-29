https://ria.ru/20250829/efimov-2038330039.html

Ефимов: около 10 млн "квадратов" жилья введут в Москве по КРТ для реновации

Ефимов: около 10 млн "квадратов" жилья введут в Москве по КРТ для реновации - РИА Новости, 29.08.2025

Ефимов: около 10 млн "квадратов" жилья введут в Москве по КРТ для реновации

Около 10 миллионов квадратных метров новостроек для программы реновации появится в Москве благодаря выполнению 125 проектов комплексного развития территорий,... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Около 10 миллионов квадратных метров новостроек для программы реновации появится в Москве благодаря выполнению 125 проектов комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, заброшенные участки бывших промышленных зон и другие неэффективно используемые и незастроенные территории Москвы получают вторую жизнь благодаря проектам КРТ. На их месте создаются комфортные кварталы сбалансированной застройки, возводятся и многоэтажки с сопутствующей инфраструктурой для реновации."Столица пять лет ведет работу по преображению городской среды в рамках программы комплексного развития территорий, направленной в том числе на содействие реализации программы реновации. Градостроительный потенциал 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тысячи гектаров, превышает 68,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них около 10 миллионов придется на жилье для программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что приблизительно пятая часть жилья из 10 миллионов "квадратов" будет возведена в Восточном административном округе столицы, поскольку там необходимо расселить наибольшее число внесенных в программу реновации старых домов. По объемам строительства при этом будет лидировать площадка проекта КРТ на улицах Большая Косинская и Оренбургская, где введут свыше 383 тысяч квадратных метров жилья.На данный момент в Москве на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.

