Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:20 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/effekt-2038355668.html
Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей
Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей
Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:20:00+03:00
2025-08-29T16:20:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Спикер облпарламента приняла участие в расширенном заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его главной темой стало обсуждение значимых для развития региона проектов. Бабушкина отметила, что Заксобрание и исполнительные органы власти Среднего Урала взаимодействуют с областным союзом промышленников и предпринимателей. "У нас принят пакет налоговых преференций для поддержки предприятий нашего региона. Действуют областные законы, предусматривающие налоговые вычеты для промышленников, вкладывающих средства в модернизацию учреждений среднего профессионального образования. Сегодня представлены масштабные инициативы, которые придадут мощный импульс развитию Среднего Урала. Наша общая задача – сделать все возможное для их успешного воплощения", – подчеркнула Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба облпарламента. Спикер Заксобрания заявила, что политика предоставления предприятиям региона налоговых инвестиционных вычетов уже дает положительные результаты. К примеру, в 2023 году объем предоставленных предприятиям налоговых инвествычетов составил 29 миллиардов рублей, в 2024 году – 31 миллиард рублей. В регионе удалось создать 8 тысяч новых рабочих мест, а общий экономический эффект достиг 214 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250828/vyplaty-2038048827.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей

Бабушкина: общий эффект от вычетов для Среднего Урала достиг 214 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Спикер облпарламента приняла участие в расширенном заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его главной темой стало обсуждение значимых для развития региона проектов.
Бабушкина отметила, что Заксобрание и исполнительные органы власти Среднего Урала взаимодействуют с областным союзом промышленников и предпринимателей.
"У нас принят пакет налоговых преференций для поддержки предприятий нашего региона. Действуют областные законы, предусматривающие налоговые вычеты для промышленников, вкладывающих средства в модернизацию учреждений среднего профессионального образования. Сегодня представлены масштабные инициативы, которые придадут мощный импульс развитию Среднего Урала. Наша общая задача – сделать все возможное для их успешного воплощения", – подчеркнула Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба облпарламента.
Спикер Заксобрания заявила, что политика предоставления предприятиям региона налоговых инвестиционных вычетов уже дает положительные результаты. К примеру, в 2023 году объем предоставленных предприятиям налоговых инвествычетов составил 29 миллиардов рублей, в 2024 году – 31 миллиард рублей. В регионе удалось создать 8 тысяч новых рабочих мест, а общий экономический эффект достиг 214 миллиардов рублей.
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бабушкина: 205 бойцов и семей участников СВО получили выплаты на участок
28 августа, 12:00
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала