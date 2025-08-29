https://ria.ru/20250829/effekt-2038355668.html

Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей

Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей - РИА Новости, 29.08.2025

Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей

Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:20:00+03:00

2025-08-29T16:20:00+03:00

2025-08-29T16:20:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Спикер облпарламента приняла участие в расширенном заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его главной темой стало обсуждение значимых для развития региона проектов. Бабушкина отметила, что Заксобрание и исполнительные органы власти Среднего Урала взаимодействуют с областным союзом промышленников и предпринимателей. "У нас принят пакет налоговых преференций для поддержки предприятий нашего региона. Действуют областные законы, предусматривающие налоговые вычеты для промышленников, вкладывающих средства в модернизацию учреждений среднего профессионального образования. Сегодня представлены масштабные инициативы, которые придадут мощный импульс развитию Среднего Урала. Наша общая задача – сделать все возможное для их успешного воплощения", – подчеркнула Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба облпарламента. Спикер Заксобрания заявила, что политика предоставления предприятиям региона налоговых инвестиционных вычетов уже дает положительные результаты. К примеру, в 2023 году объем предоставленных предприятиям налоговых инвествычетов составил 29 миллиардов рублей, в 2024 году – 31 миллиард рублей. В регионе удалось создать 8 тысяч новых рабочих мест, а общий экономический эффект достиг 214 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250828/vyplaty-2038048827.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина