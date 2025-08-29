Бабушкина: эффект от инвествычетов на Среднем Урале достиг 214 млрд рублей

https://ria.ru/20250829/effekt-2038355668.html
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совокупный экономический эффект от инвестиционных вычетов, предусмотренных законами Свердловской области, составил 214 миллиардов рублей, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Спикер облпарламента приняла участие в расширенном заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его главной темой стало обсуждение значимых для развития региона проектов. Бабушкина отметила, что Заксобрание и исполнительные органы власти Среднего Урала взаимодействуют с областным союзом промышленников и предпринимателей. "У нас принят пакет налоговых преференций для поддержки предприятий нашего региона. Действуют областные законы, предусматривающие налоговые вычеты для промышленников, вкладывающих средства в модернизацию учреждений среднего профессионального образования. Сегодня представлены масштабные инициативы, которые придадут мощный импульс развитию Среднего Урала. Наша общая задача – сделать все возможное для их успешного воплощения", – подчеркнула Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба облпарламента. Спикер Заксобрания заявила, что политика предоставления предприятиям региона налоговых инвестиционных вычетов уже дает положительные результаты. К примеру, в 2023 году объем предоставленных предприятиям налоговых инвествычетов составил 29 миллиардов рублей, в 2024 году – 31 миллиард рублей. В регионе удалось создать 8 тысяч новых рабочих мест, а общий экономический эффект достиг 214 миллиардов рублей.
