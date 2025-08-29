Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
07:32 29.08.2025 (обновлено: 23:41 29.08.2025)
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. "Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет, вылет в пункт назначения планировался в 6.45 мск. Пассажиров, а всего на борту находилось 219 человек, обеспечили горячим питанием, их разместили в гостиницах, добавил перевозчик.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", резервный борт из Сочи в Москву, забравший пассажиров, вылетел в 7.14 мск.
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Сочи из-за отказа двигателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту СочиМосква (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет, вылет в пункт назначения планировался в 6.45 мск.
Пассажиров, а всего на борту находилось 219 человек, обеспечили горячим питанием, их разместили в гостиницах, добавил перевозчик.
Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", резервный борт из Сочи в Москву, забравший пассажиров, вылетел в 7.14 мск.
