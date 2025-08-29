https://ria.ru/20250829/dnepropetrovsk-2038239218.html

В Днепропетровске заявили о повреждении инфраструктурного объекта

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на пятницу в Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры. "Повреждён инфраструктурный объект", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каком объекте идёт речь. Деталей о типе объекта не приводится.

