В Днепропетровске заявили о повреждении инфраструктурного объекта
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на пятницу в Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры. "Повреждён инфраструктурный объект", - написал Лысак в Telegram-канале, не уточнив, о каком объекте идёт речь. Деталей о типе объекта не приводится.
