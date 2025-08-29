Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 430 военных ВСУ, три боевые бронированные машины иностранного производства, 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 430-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 430 военных ВСУ, три боевые бронированные машины иностранного производства, 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 430-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
