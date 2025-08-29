https://ria.ru/20250829/dnepr-2038295953.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 430 военных ВСУ, три боевые бронированные машины иностранного производства, 10 орудий... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:14:00+03:00
2025-08-29T12:14:00+03:00
2025-08-29T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 430 военных ВСУ, три боевые бронированные машины иностранного производства, 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 430-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 430 военных в зоне действия "Днепра"