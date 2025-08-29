Рейтинг@Mail.ru
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 29.08.2025 (обновлено: 15:52 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/delo-2038349036.html
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы - РИА Новости, 29.08.2025
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы
Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова* (иноагент) по обвинению в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иноагентах... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:44:00+03:00
2025-08-29T15:52:00+03:00
москва
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова* (иноагент) по обвинению в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иноагентах направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова*. Он обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд", - говорится в сообщении.Ранее Быков* был заочно арестован.Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250812/rozysk-2034701720.html
https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Москва, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы

Заочное уголовное дело Быкова направили в Черемушкинский районный суд Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Быков
Дмитрий Быков - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Быков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова* (иноагент) по обвинению в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иноагентах направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы.
"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова*. Он обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд", - говорится в сообщении.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
12 августа, 03:48
Ранее Быков* был заочно арестован.
Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.
Электрогитара - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
27 августа, 08:04
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
МоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала