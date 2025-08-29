https://ria.ru/20250829/delo-2038349036.html
Заочное уголовное дело Быкова* направили в Черемушкинский суд Москвы
2025-08-29T15:44:00+03:00
2025-08-29T15:44:00+03:00
2025-08-29T15:52:00+03:00
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова* (иноагент) по обвинению в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иноагентах направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова*. Он обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд", - говорится в сообщении.Ранее Быков* был заочно арестован.Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
