Фигурант дела о "Северных потоках" запросил телефонные разговоры с женой - РИА Новости, 29.08.2025
02:49 29.08.2025
Фигурант дела о "Северных потоках" запросил телефонные разговоры с женой
Фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:49:00+03:00
2025-08-29T02:49:00+03:00
РИМ, 29 авг - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил возможность общения по телефону с женой, говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой… доступной по телефонному номеру", - говорится в тексте. О принятом решении в документе не сообщается. Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего 22 августа заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В показаниях на заседании Кузнецов заявил, что у него четверо детей в возрасте от 5 до 21 года, один из них находится на Украине, остальные - в Италии. По его словам, он намеревался отправить сына на учебу в Италию. Ранее в гостинице, где Кузнецов был арестован по запросу ФРГ, сообщили РИА Новости, что его семья покинула место отдыха сразу после операции карабинеров. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября.. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
РИМ, 29 авг - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил возможность общения по телефону с женой, говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой… доступной по телефонному номеру", - говорится в тексте. О принятом решении в документе не сообщается.
Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего 22 августа заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.
В показаниях на заседании Кузнецов заявил, что у него четверо детей в возрасте от 5 до 21 года, один из них находится на Украине, остальные - в Италии. По его словам, он намеревался отправить сына на учебу в Италию.
Ранее в гостинице, где Кузнецов был арестован по запросу ФРГ, сообщили РИА Новости, что его семья покинула место отдыха сразу после операции карабинеров.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября.. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
