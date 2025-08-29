https://ria.ru/20250829/degtyarev-2038411361.html

Дегтярев и Махонин обсудили развитие спорта в Пермском крае

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр спорта РФ, президент олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу провели рабочую встречу в Перми, на которой обсудили ключевые инфраструктурные проекты региона в спортивной отрасли, развитие массового и профессионального спорта, сообщает пресс-служба краевого правительства. Глава региона рассказал, что недавно Пермский край принял межотраслевую программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Согласно ей, стоит задача не только повысить уровень обеспеченности физкультурно-спортивных организаций в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, но и увеличить количество детей до 18 лет, занимающихся на бесплатной основе до 95% (сейчас 91%). Кроме того, должно вырасти до 100% доля детей до 18 лет из малообеспеченных семей, участвующих в официальных спортивных соревнованиях на безвозмездной основе. Достичь этих показателей планируется за счет увеличения количества отделений по видам спорта, привлечения детей к занятиям в школьных спортивных клубах, к участию в региональных проектах по массовому спорту. В их число вошел проект "Тренер школьного двора". При поддержке краевого бюджета квалицированные инструкторы получают необходимый инвентарь на сумму до 30 тысяч рублей и проводят бесплатные занятия для всех желающих на всех территориях Прикамья. Кроме того, в регионе продолжается строительство спортивных объектов, в том числе в территориях. Ежегодно по всему краю возводятся порядка 60 объектов различного формата – от площадок шаговой доступности до крупных спортивных комплексов. За четыре года в муниципальных образованиях построены новые стадионы, лыжные базы, ледовые катки, спортивные площадки – всего 356 объектов. Также Прикамье активно участвует в федеральных программах, реализуемых министерством спорта РФ. Благодаря этому в прошлом году в Перми был построен фиджитал-центр и модульный спортивный зал в Пермском муниципальном округе, который стал первым крытым объектов в этой части муниципалитета. В этом году в рамках государственной программы "Спорт России" идет строительство умной площадки в Барде, а также возведено пять площадок ГТО. Кроме того, завершается строительство крытой ледовой арены "Красная машина" в микрорайоне Ива, на которую также получено федеральное финансирование. Еще один крупный объект, построенный при участии федерального бюджета, МСК "Энергия" Дегтярев посетил сегодня лично. Он оценил планировку пространства, благодаря которой 11 видов спорта соседствуют друг с другом и не останавливают тренировочный процесс даже при проведении соревнований по тому или иному виду. Сейчас на объекте регулярно занимаются порядка 1,5 тысячи человек. "С большим удовольствием пообщался с юными атлетами. Они рассказали, что уже обжили новые стены, которые стали для многих вторым домом", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. На встрече глава Прикамья выразил готовность региона принимать крупные спортивные события. В этом году Пермь проведет 16 мероприятий, среди которых Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Пермский марафон", чемпионат России по летнему биатлону и Всероссийские соревнования общества "Динамо" по дзюдо.

