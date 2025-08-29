Рейтинг@Mail.ru
Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам - РИА Новости, 29.08.2025
20:25 29.08.2025
Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам
АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "Во время перекачки газа разгерметизировалась ёмкость газовоза. Нахожусь на связи с руководителями ответственных структур… Соответствовало ли все нормам на этой АЗС, выясняют", – написал Меликов.
происшествия, республика дагестан, хасавюртовский район, сергей меликов, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, Сергей Меликов, Россия
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramЛиквидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси.
"Во время перекачки газа разгерметизировалась ёмкость газовоза. Нахожусь на связи с руководителями ответственных структур… Соответствовало ли все нормам на этой АЗС, выясняют", – написал Меликов.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС в республике
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский районСергей МеликовРоссия
 
 
