Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам

Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам - РИА Новости, 29.08.2025

Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам

АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. 29.08.2025

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "Во время перекачки газа разгерметизировалась ёмкость газовоза. Нахожусь на связи с руководителями ответственных структур… Соответствовало ли все нормам на этой АЗС, выясняют", – написал Меликов.

