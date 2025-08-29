https://ria.ru/20250829/dagestan-2038413691.html
Заправку, взорвавшуюся в Дагестане, проверяют на соответствие нормам
АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. АЗС в Дагестане, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "Во время перекачки газа разгерметизировалась ёмкость газовоза. Нахожусь на связи с руководителями ответственных структур… Соответствовало ли все нормам на этой АЗС, выясняют", – написал Меликов.
