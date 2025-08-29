https://ria.ru/20250829/dagestan-2038398181.html
В Дагестане ликвидировали открытое горение на АЗС
Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "Открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.
