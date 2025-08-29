https://ria.ru/20250829/dagestan-2038381031.html

В Дагестане локализовали пожар на АЗС

В Дагестане локализовали пожар на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025

В Дагестане локализовали пожар на АЗС

Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона. РИА Новости, 29.08.2025

ПЯТИГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. В пятницу в главном управлении МЧС России по республике Дагестан сообщили РИА Новости, что заправка горит возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.

