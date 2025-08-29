Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане локализовали пожар на АЗС
17:39 29.08.2025 (обновлено: 18:51 29.08.2025)
В Дагестане локализовали пожар на АЗС
Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона.
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЯТИГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. В пятницу в главном управлении МЧС России по республике Дагестан сообщили РИА Новости, что заправка горит возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
происшествия, республика дагестан, россия, хасавюртовский район, мчс россии
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Хасавюртовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане локализовали пожар на АЗС

Пожар на АЗС в Дагестане локализовали на площади 400 кв м

Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. 29 августа 2025
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. 29 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. 29 августа 2025
ПЯТИГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона.
"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В пятницу в главном управлении МЧС России по республике Дагестан сообщили РИА Новости, что заправка горит возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС
Происшествия Республика Дагестан Россия Хасавюртовский район МЧС России
 
 
