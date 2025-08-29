https://ria.ru/20250829/dagestan-2038381031.html
В Дагестане локализовали пожар на АЗС
Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:39:00+03:00
2025-08-29T17:39:00+03:00
2025-08-29T18:51:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038398404_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_58318abd95cd30061f331d960e5cede3.jpg
ПЯТИГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, сообщило главное управление МЧС региона. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. В пятницу в главном управлении МЧС России по республике Дагестан сообщили РИА Новости, что заправка горит возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.
https://ria.ru/20250829/chp-2038376922.html
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
