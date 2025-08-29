https://ria.ru/20250829/chempionat-2038399284.html

Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах"

Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперты Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" обсудили направления развития на проектной сессии "Всероссийское чемпионатное движение: стратегия, треки, решения", которая прошла в Калуге в рамках деловой программы форума СПО, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). "Такие сессии мы проводим ежегодно, для нас важно синхронизировать работу с региональными операторами, с экспертами, с партнерами-работодателями. Мы обсуждаем новые решения и их реализацию, смотрим, насколько эффективны уже работающие механизмы. Такие сессии дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками, наметить перспективы развития чемпионатного движения", — рассказала начальник дирекции развития профессионального мастерства движения ИРПО Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба. В числе вопросов, которые обсуждали участники проектной сессии: обновление нормативной базы, развитие компетенций будущего, поддержку экспертного сообщества и создание новых, взаимовыгодных программ для партнеров и наставников. Все идеи и инициативы войдут в основу предложений по ключевым изменениям в документах и в регламентах проведения мероприятий движения. Чемпионат "Профессионалы" — масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге проходит финал, участники которого демонстрируют мастерство в промышленных компетенциях. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий, а также чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

