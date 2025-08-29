https://ria.ru/20250829/chempionat-2038399284.html
Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах"
Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах" - РИА Новости, 29.08.2025
Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах"
Эксперты Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" обсудили направления развития на проектной сессии "Всероссийское чемпионатное движение:... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:47:00+03:00
2025-08-29T18:47:00+03:00
2025-08-29T18:47:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038398837_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_aa373bbbc679dddcf1f5f2c07cbf55e5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперты Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" обсудили направления развития на проектной сессии "Всероссийское чемпионатное движение: стратегия, треки, решения", которая прошла в Калуге в рамках деловой программы форума СПО, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). "Такие сессии мы проводим ежегодно, для нас важно синхронизировать работу с региональными операторами, с экспертами, с партнерами-работодателями. Мы обсуждаем новые решения и их реализацию, смотрим, насколько эффективны уже работающие механизмы. Такие сессии дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками, наметить перспективы развития чемпионатного движения", — рассказала начальник дирекции развития профессионального мастерства движения ИРПО Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба. В числе вопросов, которые обсуждали участники проектной сессии: обновление нормативной базы, развитие компетенций будущего, поддержку экспертного сообщества и создание новых, взаимовыгодных программ для партнеров и наставников. Все идеи и инициативы войдут в основу предложений по ключевым изменениям в документах и в регламентах проведения мероприятий движения. Чемпионат "Профессионалы" — масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге проходит финал, участники которого демонстрируют мастерство в промышленных компетенциях. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий, а также чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038398837_60:0:1195:851_1920x0_80_0_0_cf43a50d021101e5f4d16bd0133cf4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Направления развития чемпионатного движения наметили на "Профессионалах"
Направления развития чемпионатного движения наметили на финале "Профессионалов"
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперты Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" обсудили направления развития на проектной сессии "Всероссийское чемпионатное движение: стратегия, треки, решения", которая прошла в Калуге в рамках деловой программы форума СПО, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО).
"Такие сессии мы проводим ежегодно, для нас важно синхронизировать работу с региональными операторами, с экспертами, с партнерами-работодателями. Мы обсуждаем новые решения и их реализацию, смотрим, насколько эффективны уже работающие механизмы. Такие сессии дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками, наметить перспективы развития чемпионатного движения", — рассказала начальник дирекции развития профессионального мастерства движения ИРПО Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба.
В числе вопросов, которые обсуждали участники проектной сессии: обновление нормативной базы, развитие компетенций будущего, поддержку экспертного сообщества и создание новых, взаимовыгодных программ для партнеров и наставников.
Все идеи и инициативы войдут в основу предложений по ключевым изменениям в документах и в регламентах проведения мероприятий движения.
Чемпионат "Профессионалы" — масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге проходит финал, участники которого демонстрируют мастерство в промышленных компетенциях. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий, а также чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".