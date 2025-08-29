Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Захарова: Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым энергообъектам России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Как отметила Захарова, заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за ударов по "Дружбе" свидетельствуют о том, что энергетические трудности отдельных стран-членов не являются проблемой всего ЕС, если эти страны следуют "неправильным с точки зрения Брюсселя курсом".
"Следующим шагом вполне может стать заявление о том, что удары по энергоинфраструктуре идут в русле и даже способствуют реализации предложений Еврокомиссии. Помните, тогда в мае они предложили дорожную карту по отказу от российских энергоносителей", - добавила она.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Сикорский пригласил ответственного за удары по "Дружбе" в Польшу
28 августа, 18:51