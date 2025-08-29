Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова

Рейтинг@Mail.ru
13:57 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/brjussel-2038320511.html
2025-08-29T13:57:00+03:00
2025-08-29T13:57:00+03:00
в мире
брюссель
киев
венгрия
мария захарова
петер сийярто
андрей сибига
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Очевидно, что в ЕСовском Брюсселе дали киевскому режиму буквально карт-бланш на нанесение ударов по любым российским объектам энергоинфраструктуры, тем самым, де-факто, становясь соучастником террористических действий Киева", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за ударов по "Дружбе" свидетельствуют о том, что энергетические трудности отдельных стран-членов не являются проблемой всего ЕС, если эти страны следуют "неправильным с точки зрения Брюсселя курсом". "Следующим шагом вполне может стать заявление о том, что удары по энергоинфраструктуре идут в русле и даже способствуют реализации предложений Еврокомиссии. Помните, тогда в мае они предложили дорожную карту по отказу от российских энергоносителей", - добавила она. Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20250829/zakharova-2038307731.html
https://ria.ru/20250828/polsha-2038169382.html
брюссель
киев
венгрия
в мире, брюссель, киев, венгрия, мария захарова, петер сийярто, андрей сибига, еврокомиссия, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Брюссель, Киев, Венгрия, Мария Захарова, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Еврокомиссия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, становясь соучастником его террористических действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова
Вчера, 13:04
"Очевидно, что в ЕСовском Брюсселе дали киевскому режиму буквально карт-бланш на нанесение ударов по любым российским объектам энергоинфраструктуры, тем самым, де-факто, становясь соучастником террористических действий Киева", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за ударов по "Дружбе" свидетельствуют о том, что энергетические трудности отдельных стран-членов не являются проблемой всего ЕС, если эти страны следуют "неправильным с точки зрения Брюсселя курсом".
"Следующим шагом вполне может стать заявление о том, что удары по энергоинфраструктуре идут в русле и даже способствуют реализации предложений Еврокомиссии. Помните, тогда в мае они предложили дорожную карту по отказу от российских энергоносителей", - добавила она.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Сикорский пригласил ответственного за удары по "Дружбе" в Польшу
28 августа, 18:51
 
В миреБрюссельКиевВенгрияМария ЗахароваПетер СийяртоАндрей СибигаЕврокомиссияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
