Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/britaniya-2038226685.html
СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения
СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения
Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:49:00+03:00
2025-08-29T03:49:00+03:00
в мире
израиль
лондон
биньямин нетаньяху
politico
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание Politico. "Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа неправильное. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна правительственная делегация Израиля не будет приглашена", - цитирует издание слова представителя выставки. Осведомленные источники издания добавили, что правительство Израиля было проинформировано, что запрет может быть снят, если он продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права в секторе Газа и других спорных территориях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
https://ria.ru/20250828/gaza-2038171888.html
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038097226.html
израиль
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, лондон, биньямин нетаньяху, politico, хамас
В мире, Израиль, Лондон, Биньямин Нетаньяху, Politico, ХАМАС
СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения

Politico: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание Politico.
"Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа неправильное. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна правительственная делегация Израиля не будет приглашена", - цитирует издание слова представителя выставки.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
МИД Австрии сделал заявление о политике в отношении Израиля
Вчера, 19:00
Осведомленные источники издания добавили, что правительство Израиля было проинформировано, что запрет может быть снят, если он продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права в секторе Газа и других спорных территориях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.
Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Швеция и Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Израиля
Вчера, 14:14
 
В миреИзраильЛондонБиньямин НетаньяхуPoliticoХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала