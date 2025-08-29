СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание Politico.
"Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа неправильное. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна правительственная делегация Израиля не будет приглашена", - цитирует издание слова представителя выставки.
Осведомленные источники издания добавили, что правительство Израиля было проинформировано, что запрет может быть снят, если он продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права в секторе Газа и других спорных территориях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.
Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".