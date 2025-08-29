https://ria.ru/20250829/britaniya-2038226685.html

СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения

СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения - РИА Новости, 29.08.2025

СМИ: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения

Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T03:49:00+03:00

2025-08-29T03:49:00+03:00

2025-08-29T03:49:00+03:00

в мире

израиль

лондон

биньямин нетаньяху

politico

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание Politico. "Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа неправильное. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна правительственная делегация Израиля не будет приглашена", - цитирует издание слова представителя выставки. Осведомленные источники издания добавили, что правительство Израиля было проинформировано, что запрет может быть снят, если он продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права в секторе Газа и других спорных территориях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

https://ria.ru/20250828/gaza-2038171888.html

https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038097226.html

израиль

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, лондон, биньямин нетаньяху, politico, хамас