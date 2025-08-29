https://ria.ru/20250829/bolnitsy-2038419561.html

Около ста млн рублей выделено на медоборудование для ярославских больниц

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Около 100 миллионов рублей дополнительно выделено на приобретение медоборудования для больниц Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Оснащаем медицинские учреждения современным оборудованием. По решению Координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения из регионального бюджета выделено около 100 миллионов рублей на закупку 117 единиц новой техники для 22 больниц региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, уже сегодня новое оборудование работает для пациентов – с его использованием медпомощь получили более 5 тысяч человек. "Эти инвестиции в современную технику – часть нашей стратегии по созданию доступной и качественной системы здравоохранения", - подчеркнул глава региона. В частности, отоларингологическим хирургическим микроскопом и лазерным диодным аппаратом оснащена Ярославская областная больница, современными стоматологическими установками – Даниловская, Любимская, Угличская ЦРБ, больница имени Семашко. Областная детская больница получила высокочастотный электрохирургический аппарат, который также называют электроскальпелем. По словам и. о. министра здравоохранения региона Марии Можейко, в частности, благодаря новому оборудованию в Ярославской районной больнице стало возможным проведение процедуры удаления образований кожи и подкожной клетчатки в амбулаторных условиях, под местной анестезией. В областной больнице теперь доступна уникальная услуга – электрохирургическое лечение с применением высокочастотного аппарата ЭХВЧ-55-МЕДСИ. Современное оборудование также приобретено благодаря поддержке губернатора.

