Цифровой флюорограф поступил в ярославскую туберкулезную больницу
Ярославская область
Ярославская область
 
13:59 29.08.2025
Цифровой флюорограф поступил в ярославскую туберкулезную больницу
Цифровой флюорограф поступил в ярославскую туберкулезную больницу
ярославская область
ярославская область
россия
белоруссия
владимир путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Современный цифровой флюорографический комплекс поступил в ярославскую областную туберкулезную больницу, сообщила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. "Современный цифровой флюорографический комплекс поступил в областную туберкулезную больницу. На закупку этого оборудования из регионального бюджета было выделено более 5,5 миллиона рублей", - цитирует Можейко пресс-служба областного правительства. По словам Можейко, аппарат приобретен по итогам обсуждения его необходимости на заседании Координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения при губернаторе Ярославской области. И.о. министра подчеркнула, что обновление технической базы больниц, поликлиник и ФАПов региона – первоочередной приоритет минздрава региона. Это помогает выполнять поручение президента России Владимира Путина по повышению качества и доступности медицинской помощи населению. "Основной объем оборудования приобретаем благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и реализуемой в его рамках программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также закупаем технику за счет регионального бюджета", - сообщила Можейко. Она отметила, что инновационный цифровой флюорограф "УНИОПТИМА ЦР", изготовленный в Белоруссии, обладает высокими техническими характеристиками, что позволяет получать снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке на пациентов и медиков. Аппарат установлен в здании флюоростанции больницы на улице Собинова, 24 в Ярославле взамен старого, который нередко выходил из строя.
ярославская область
россия
белоруссия
Цифровой флюорограф поступил в ярославскую туберкулезную больницу

Врач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента
© Fotolia / Alliance
Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Современный цифровой флюорографический комплекс поступил в ярославскую областную туберкулезную больницу, сообщила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
"Современный цифровой флюорографический комплекс поступил в областную туберкулезную больницу. На закупку этого оборудования из регионального бюджета было выделено более 5,5 миллиона рублей", - цитирует Можейко пресс-служба областного правительства.
По словам Можейко, аппарат приобретен по итогам обсуждения его необходимости на заседании Координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения при губернаторе Ярославской области.
И.о. министра подчеркнула, что обновление технической базы больниц, поликлиник и ФАПов региона – первоочередной приоритет минздрава региона. Это помогает выполнять поручение президента России Владимира Путина по повышению качества и доступности медицинской помощи населению.
"Основной объем оборудования приобретаем благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и реализуемой в его рамках программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также закупаем технику за счет регионального бюджета", - сообщила Можейко.
Она отметила, что инновационный цифровой флюорограф "УНИОПТИМА ЦР", изготовленный в Белоруссии, обладает высокими техническими характеристиками, что позволяет получать снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке на пациентов и медиков. Аппарат установлен в здании флюоростанции больницы на улице Собинова, 24 в Ярославле взамен старого, который нередко выходил из строя.
 
