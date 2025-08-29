Детская библиотека в Новом Некоузе открылась после капремонта
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Детская библиотека в селе Новый Некоуз Ярославской области открылась после капитального ремонта, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В этом году Некоузской детской библиотеке исполняется 75 лет. К юбилею привели ее к модельному стандарту. В рамках нацпроекта "Семья" на эти цели направили 7,6 миллиона рублей. В результате модернизации здесь создано комфортное и интересное пространство для образования и творчества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, благодаря нацпроекту, инициированному президентом России Владимиром Путиным, приведены в порядок помещения, установлены современное оборудование и мебель, обновлены книжные фонды.
"Юные жители Нового Некоуза очень ждали окончания ремонта библиотеки, ведь они приходят сюда около 18 тысяч раз в год. Благодаря постоянной работе над улучшением качества услуг, внедрению современных технологий и творческому подходу к организации работы сотрудники этого учреждения успешно прививают детям любовь к чтению и знаниям", - цитирует пресс-служба областного правительства министра культуры Ярославской области Ирину Ширшову.
Михаил Евраев сообщил, что до конца года в регионе откроются еще пять модельных библиотек. "Уверен, они станут востребованными центрами притяжения для детей и их родителей", - подчеркнул Евраев.
По данным главы региона, в этом году модельными станут Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого, библиотека-филиал №7 и библиотека-филиал №8 имени К.Д. Бальмонта в Ярославле, детская библиотека – отдел МУК "Брейтовская районная централизованная библиотечная система" и центральная библиотека МУК "Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система".