https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038234006.html
ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области
ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области - РИА Новости, 29.08.2025
ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области
Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:42:00+03:00
2025-08-29T06:42:00+03:00
2025-08-29T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. "Над Тверской областью силами ПВО министерства обороны сбито 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале властей.
https://ria.ru/20250829/pvo-2038231134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Игорь Руденя
ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области
Руденя: силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области