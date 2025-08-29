https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038234006.html

ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области

ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области - РИА Новости, 29.08.2025

ПВО сбила четыре беспилотника в Тверской области

Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:42:00+03:00

2025-08-29T06:42:00+03:00

2025-08-29T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. "Над Тверской областью силами ПВО министерства обороны сбито 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале властей.

https://ria.ru/20250829/pvo-2038231134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, игорь руденя