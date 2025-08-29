Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 29.08.2025 (обновлено: 02:30 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038223735.html
В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек
В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек - РИА Новости, 29.08.2025
В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек
Четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:28:00+03:00
2025-08-29T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
орел
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков."По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Клычков добавил, что в настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250828/vsu-2038204172.html
орловская область
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, происшествия, орел, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Орел, Андрей Клычков
В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек

Клычков: в Орловской области после атаки БПЛА ранен человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что в настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
Вчера, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьПроисшествияОрелАндрей Клычков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала