В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек
Четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:28:00+03:00
2025-08-29T02:28:00+03:00
2025-08-29T02:30:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области, в том числе два - в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков."По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Клычков добавил, что в настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
