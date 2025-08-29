Постпред России в Вене высказался о позиции Берлина по Ирану
Ульянов: Берлин фактически признал решение евротройки по Ирану эскалацией
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Берлин, призвав своих граждан покинуть Иран, фактически признал что активация механизма snapback (восстановление санкций против Ирана) со стороны "евротройки" является эскалационным шагом, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Германия настоятельно призвала своих граждан покинуть Иран и воздержаться от поездок туда. Эта рекомендация фактически является признанием Берлином того, что активация механизма "snapback" со стороны "евротройки" является эскалационным шагом, который может спровоцировать ответные меры", - написал Ульянов в Telegram.
Он отметил, что "евротройка" полностью осознаёт провокационный характер своих решений, но, тем не менее, намеренно создаёт конфликтную ситуацию с непредсказуемыми последствиями.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны.
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в четверг, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".
На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм snapback, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований.
В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции
28 августа, 18:15