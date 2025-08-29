https://ria.ru/20250829/belousov-2038402387.html

Сервис "Витрина данных" выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с мая 2025 года получили уже более 300 тысяч справок об участии в СВО с помощью сервиса "Витрина данных", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Эффективно реализуется сервис "Витрина данных", с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок", - сказал Белоусов на коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что к концу года к этому сервису будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления."Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим", - отметил министр.В целом, отметил он, существенно сократилось количество "бумажной волокиты" и произошел переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат.

