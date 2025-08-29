Рейтинг@Mail.ru
Сервис "Витрина данных" выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 29.08.2025 (обновлено: 19:27 29.08.2025)
Сервис "Витрина данных" выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО
2025-08-29T18:59:00+03:00
2025-08-29T19:27:00+03:00
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
общество
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с мая 2025 года получили уже более 300 тысяч справок об участии в СВО с помощью сервиса "Витрина данных", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Эффективно реализуется сервис "Витрина данных", с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок", - сказал Белоусов на коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что к концу года к этому сервису будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления."Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим", - отметил министр.В целом, отметил он, существенно сократилось количество "бумажной волокиты" и произошел переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат.
андрей белоусов, общество, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сервис "Витрина данных" выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО

© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииЗаседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с мая 2025 года получили уже более 300 тысяч справок об участии в СВО с помощью сервиса "Витрина данных", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Эффективно реализуется сервис "Витрина данных", с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок", - сказал Белоусов на коллегии Минобороны РФ.
Он добавил, что к концу года к этому сервису будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.
"Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим", - отметил министр.
В целом, отметил он, существенно сократилось количество "бумажной волокиты" и произошел переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат.
