https://ria.ru/20250829/belousov-2038395633.html

Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям

Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям

Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:25:00+03:00

2025-08-29T18:25:00+03:00

2025-08-29T19:14:00+03:00

андрей белоусов

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404180_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_5d0b5192d05c97968900ade907f0418e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.Он назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года."Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения", - добавил Белоусов

https://ria.ru/20250829/belousov-2038391385.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, безопасность, россия, общество