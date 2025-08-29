https://ria.ru/20250829/belousov-2038395633.html
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:25:00+03:00
2025-08-29T18:25:00+03:00
2025-08-29T19:14:00+03:00
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404180_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_5d0b5192d05c97968900ade907f0418e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.Он назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года."Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения", - добавил Белоусов
https://ria.ru/20250829/belousov-2038391385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404180_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e6b893dc9bd135eac813bd445629ea05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, безопасность, россия, общество
Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Общество
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Белоусов: подготовка военнослужащих по новым специальностям начнется в сентябре