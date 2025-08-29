Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 29.08.2025 (обновлено: 19:14 29.08.2025)
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям
Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.Он назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года."Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения", - добавил Белоусов
андрей белоусов, безопасность, россия, общество
Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Общество
Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям

Белоусов: подготовка военнослужащих по новым специальностям начнется в сентябре

Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Он назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года.
"Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения", - добавил Белоусов
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Безопасность, Россия, Общество
 
 
