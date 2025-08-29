Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений

Рейтинг@Mail.ru
18:09 29.08.2025 (обновлено: 19:15 29.08.2025)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основными приоритетами Госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2036 года являются стратегические ядерные силы (СЯС), космические средства, противовоздушная оборона, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и робототехника, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.Он напомнил, что формирование Государственной программы вооружения до 2036 года было вторым приоритетным направлением, обозначенным на расширенном заседании коллегии в декабре 2024 года. Программа выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий, на основе опыта спецоперации, подчеркнул министр.
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основными приоритетами Госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2036 года являются стратегические ядерные силы (СЯС), космические средства, противовоздушная оборона, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и робототехника, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
Он напомнил, что формирование Государственной программы вооружения до 2036 года было вторым приоритетным направлением, обозначенным на расширенном заседании коллегии в декабре 2024 года. Программа выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий, на основе опыта спецоперации, подчеркнул министр.
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Вчера, 17:37
 
Новое оружие РоссииАндрей БелоусовРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
