Белоусов назвал основные приоритеты госпрограммы вооружений

2025-08-29T18:09:00+03:00

2025-08-29T18:09:00+03:00

2025-08-29T19:15:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основными приоритетами Госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2036 года являются стратегические ядерные силы (СЯС), космические средства, противовоздушная оборона, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и робототехника, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.Он напомнил, что формирование Государственной программы вооружения до 2036 года было вторым приоритетным направлением, обозначенным на расширенном заседании коллегии в декабре 2024 года. Программа выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий, на основе опыта спецоперации, подчеркнул министр.

