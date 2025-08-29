https://ria.ru/20250829/belousov-2038382113.html
Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"
Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"
Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"
Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
