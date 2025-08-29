Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о разработке системы "Свод" - РИА Новости, 29.08.2025
17:43 29.08.2025 (обновлено: 19:24 29.08.2025)
Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО
Вчера, 17:42
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
