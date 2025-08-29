https://ria.ru/20250829/belousov-2038382113.html

Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"

Белоусов рассказал о разработке системы "Свод" - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о разработке системы "Свод"

Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:43:00+03:00

2025-08-29T17:43:00+03:00

2025-08-29T19:24:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404180_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_5d0b5192d05c97968900ade907f0418e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдёт в сентябре-ноябре, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250829/armija-2038381607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов