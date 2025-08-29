https://ria.ru/20250829/babushkina-2038339058.html

Бабушкина встретилась с ветеранами Свердловской области накануне праздника

Бабушкина встретилась с ветеранами Свердловской области накануне праздника - РИА Новости, 29.08.2025

Бабушкина встретилась с ветеранами Свердловской области накануне праздника

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с ветеранами накануне областного праздника – Дня пенсионера, сообщает... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:00:00+03:00

2025-08-29T15:00:00+03:00

2025-08-29T15:00:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с ветеранами накануне областного праздника – Дня пенсионера, сообщает пресс-служба регпарламента. Бабушкина отметила, что, даже выйдя на заслуженный отдых, уральские пенсионеры остаются в строю и делают очень много для Свердловской области: занимаются патриотическим воспитанием, активно включены в волонтерскую деятельность. "Именно ветераны создали не только материальные ценности, но и заложили тот самый несгибаемый уральский характер, основанный на уважении к труду, высочайшей ответственности, честности и трудолюбии, – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Спикер Заксобрания поблагодарила ветеранов, волонтеров серебряного возраста за работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции (СВО). Бабушкина напомнила, что в парламенте откроется выставка продукции, которую в большей степени делают пенсионеры для поддержки бойцов в зоне СВО. Забота о старшем поколении – всегда в центре внимания депутатов. Региональный закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам, проживающим на территории области, являющимися ветеранами, мер социальной поддержки: внеочередное оказание медицинской помощи, различные ежемесячные пособия, освобождение от 50% платы за коммунальные услуги, за жилое помещение и ряд других. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на Среднем Урале, по областному закону имеют право получить средства на ремонт квартир в многоквартирных домах и частных домовладений. С 2011 года в Свердловской области реализуется комплексная областная программа "Старшее поколение". В рамках этой программы созданы "Школы пожилого возраста" по разным направлениям, где уральцы "серебряного возраста" могут обучаться компьютерной и финансовой грамотности, заниматься спортом и творчеством, изучать туристические маршруты родного края. В пресс-службе отметили, что именно ветеранские организации – одни из самых активных инициаторов изменений областного законодательства, чьи предложения особенно актуальны и обоснованы – по инициативе ветеранских организаций в Свердловской области, в частности, приняты региональные законы о знаках отличия "За заслуги в ветеранском движении" и "Совет да любовь".

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина