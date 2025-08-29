Рейтинг@Mail.ru
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:58 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/avtobusy-2038417847.html
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области - РИА Новости, 29.08.2025
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области
Новые школьные автобусы отправили в пятницу в 11 муниципальных образований Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохиин. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T20:58:00+03:00
2025-08-29T20:58:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038417431_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_78db1af36b910775a58a0084015dc955.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые школьные автобусы отправили в пятницу в 11 муниципальных образований Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохиин. "Это новые автобусы, которые с 1 сентября будут доставлять смоленских школьников к местам обучения. Транспорт сегодня отправился в 11 муниципальных образований. Он будет отвозить на занятия и возвращать домой 350 учеников из удаленных населенных пунктов. Сегодня передал директорам муниципальных учреждений образования ключи от 20 автобусов марки "ГАЗ" и "ПАЗ"", - написал Анохин в своем Telegram-канале. В настоящее время в регионе действуют 350 школьных маршрутов различной протяженности, на них задействовано более 230 автобусов. Приобрести дополнительный транспорт удалось благодаря четырехстороннему соглашению, которое ежегодно Смоленская область заключает с Минпромторгом и Минпросвещения России, а также с заводами-изготовителями. "Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку, независимо от места его проживания. Это поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - резюмировал глава региона.
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038417431_64:0:1216:864_1920x0_80_0_0_5913baec1daf6aa7968ee042c8d85c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области

Автобусы для школьников направили в 11 муниципалитетов Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramНовые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые школьные автобусы отправили в пятницу в 11 муниципальных образований Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохиин.
"Это новые автобусы, которые с 1 сентября будут доставлять смоленских школьников к местам обучения. Транспорт сегодня отправился в 11 муниципальных образований. Он будет отвозить на занятия и возвращать домой 350 учеников из удаленных населенных пунктов. Сегодня передал директорам муниципальных учреждений образования ключи от 20 автобусов марки "ГАЗ" и "ПАЗ"", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
© Фото : Василий Анохин/Telegram Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
 Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
В настоящее время в регионе действуют 350 школьных маршрутов различной протяженности, на них задействовано более 230 автобусов. Приобрести дополнительный транспорт удалось благодаря четырехстороннему соглашению, которое ежегодно Смоленская область заключает с Минпромторгом и Минпросвещения России, а также с заводами-изготовителями.
"Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку, независимо от места его проживания. Это поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала