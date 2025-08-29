Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципалитетов Смоленской области
Автобусы для школьников направили в 11 муниципалитетов Смоленской области
© Фото : Василий Анохин/TelegramНовые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые школьные автобусы отправили в пятницу в 11 муниципальных образований Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохиин.
"Это новые автобусы, которые с 1 сентября будут доставлять смоленских школьников к местам обучения. Транспорт сегодня отправился в 11 муниципальных образований. Он будет отвозить на занятия и возвращать домой 350 учеников из удаленных населенных пунктов. Сегодня передал директорам муниципальных учреждений образования ключи от 20 автобусов марки "ГАЗ" и "ПАЗ"", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
© Фото : Василий Анохин/Telegram Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
Новые школьные автобусы отправили в 11 муниципальных образований Смоленской области
В настоящее время в регионе действуют 350 школьных маршрутов различной протяженности, на них задействовано более 230 автобусов. Приобрести дополнительный транспорт удалось благодаря четырехстороннему соглашению, которое ежегодно Смоленская область заключает с Минпромторгом и Минпросвещения России, а также с заводами-изготовителями.
"Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку, независимо от места его проживания. Это поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - резюмировал глава региона.